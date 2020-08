Solarolo. Terribile schianto in autostrada: auto cappottata, tre feriti

Il 7 agosto 2020, attorno alle 13,15, s’è registrato un incidente in A14 al km 59+473 Nord in direzione Bologna, nei pressi di Solarolo. Una famiglia a bordo di una Audi A4 station wagon, per circostanze ancora da chiarire, ha centrato un muretto divisorio posto rispettivamente per corsia camion e auto dinanzi ad un Autogrill. L’impatto è stato molto violento e l’auto si è ribaltata in un’area delimitata rialzata in erba. Tra le ipotesi paventate delle forze dell’ordine, una manovra repentina a zig zag compiuta ad alta velocità dal conducente, un uomo di 70 anni. A riportare le peggiori conseguenze la moglie 65enne, rimasta incastrata nelle lamiere, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno proceduto all’estrazione della signora gravemente ferita. Danni di media entità per la figlia disabile 40enne, trasportata assieme al padre in ambulanza al Bufalini di Cesena mentre, la moglie, versa attualmente in gravissime condizioni sempre al Bufalini ed è stata trasportata attraverso elimedica dai sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale per i primi rilevamenti e riscontri del caso.