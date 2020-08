Scontro tra un’auto e una moto a Faenza: gravissimo centauro 50enne

Questa mattina, alle 7 di sabato 8 agosto, a Faenza sulla via Emilia Levante all’angolo con via Ramona, è avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto di grossa cilindrata, per cause ancora al vaglio. Nel violento impatto, il centauro 50enne alla guida della moto è rimasto ferito in maniera gravissima, tanto che i sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, hanno dovuto aspettare l’arrivo dell’elimedica per poter trasportare il ferito al Bufalini di Cesena. Illeso il ragazzo dell’auto, una Ford Fiesta. Sul posto, anche la Polizia Locale della Romagna Fantina per i rilievi di rito e i Carabinieri per gestire la viabilità.

