Uomo trovato morto nella piscina di un hotel residence di Lido di Savio. Indagano i Carabinieri

Non sono molte le informazioni attualmente disponibili circa le vicende che ieri sera, attorno alle 11.30, hanno riguardato il ritrovamento del corpo senza vita di una persona, nella piscina del residence hotel Koko di Lido di Savio.

Di certo c’è solo che si tratta di un uomo, ma sulle cause che hanno portato alla sua morte sono aperte le indagini da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto. Anche se è altamente probabile che si tratti di un ospite dell’hotel, non è escluso che possa trattarsi anche di un dipendente impegnato in operazioni di pulizia a bordo vasca. Così come dubbia è ancora la motivazione che ha condotto al tragico epilogo: l’uomo potrebbe essere morto a seguito di un malore, per poi precipitare in acqua, o essere stato vittima di un trauma ed essere finito in piscina, annegando.

Maggiori informazioni in seguito.