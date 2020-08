Incidente lungo la Classicana, intorno alle 16 di lunedì 10 agosto. Secondo le prime informazioni, un’autovettura avrebbe imboccato contromano la rampa d’accesso alla superstrada, all’altezza degli uffici Sapir, nella zona del Porto di Ravenna. Dopo essere stata evitata da un camion, inevitabile lo contro frontale con un’altra autovettura in transito. Tre i feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita: praticamente illeso il guidatore che ha provocato l’incidente, più gravi, seppur non preoccupanti, le condizioni dei due uomini che viaggiavano sull’altra autovettura.

La strada è stata chiusa, dallo svincolo di via Trieste verso il Porto di Ravenna, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto sono giunti 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale.