Controlli di San Lorenzo tra Porto Corsini, Casalborsetti e Marina Romea: 2 bagni violano norme anti-Covid

Il 10 agosto tra Porto Corsini, Casalborsetti e Marina Romea, la Polizia Locale, in collaborazione con i Carabinieri di Marina Romea, ha sottoposto a controllo alcuni stabilimenti balneari delle località, rilevando, in due casi, violazioni alla normativa anti COVID-19 e al regolamento di igiene del Comune di Ravenna per il mancato utilizzo, da parte del personale, della mascherina. In uno stabilimento balneare di Marina Romea è stata inoltre accertata la somministrazione di alcolici ad un minore di 15 anni, con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria della persona addetta alla mescita e del titolare dell’attività.