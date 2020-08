Lugo. Rissa in strada. Sindaco Ranalli: qualcuno ha fatto il video senza avvisare le forze dell’ordine

“Nelle ultime ore circola molto in rete un video di due persone che si picchiano per strada a Lugo. Un fatto gravissimo, che condanno senza remora perché contro ogni più semplice principio di civiltà e legalità” ha commentato tramite un post sul proprio profilo facebook il sindaco di Lugo, Davide Ranalli.

Il primo cittadino sottolinea di aver sentito Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, già al lavoro per identificare i protagonisti del fatto indecoroso, avvenuto ieri 11 agosto.

“Vorrei però sottolineare una cosa di cui sono venuto a conoscenza proprio parlando con le forze dell’ordine. A nessuno di loro, né ai Carabinieri, né alla Polizia di Stato, né alla Polizia Locale, è giunta alcuna segnalazione di questo fatto- prosegue Ranalli -. Questo significa una sola cosa: che qualcuno ha certamente assistito a questo episodio, che qualcuno ha certamente girato un video a testimonianza del fatto, ma quel qualcuno non ha certamente pensato di avvisare le forze dell’ordine. E quest’ultima era l’unica cosa da fare”.

“Siamo sempre al lavoro, insieme alle forze dell’ordine, per garantire ai cittadini legalità e ordine pubblico; per intervenire tempestivamente serve però anche la collaborazione dei cittadini – conclude – . Quando si assiste a episodi di questo tipo bisogna segnalare l’accaduto, non spettacolarizzarlo sui social”.