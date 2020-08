Sorprese sul Cimone dal temporale, una giovane ravennate e una lughese salvate dal soccorso alpino

Brutta avventura a lieto fine sui monti per due ragazze ravennati di 21 anni, una residente a Ravenna e l’altra a Lugo. L’idea era quella di fare una gita a passeggio nella natura. La meta scelta, il monte Cimone, nell’appennino modenese. Così, ieri, martedì 11 agosto, sono partite da Ravenna in auto e una volta raggiunto il parcheggio del Cimoncino, si sono incamminate lungo un sentiero, il cai 445 per effettuare la loro escursione.

Purtroppo però sono state sorprese dal maltempo: un violento temporale si è abbattuto sulla zona mentre le ragazze si trovavano già a quota 1.400 mt. Fortunatamente sono riuscite a raggiungere il bivacco Gran Mogol, una sorta di cascina autogestita, dove però sono riuscite a trovare riparo.

Molto impaurite e bagnate, attorno alle 17.10, sono riuscite a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Il Comando di Compagnia di Pavullo ha prontamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone, che ha inviato sul posto la squadra in pronta partenza. I tecnici sono riusciti a raggiungere il bivacco con il mezzo fuoristrada e le ragazze sono state caricate sul mezzo e portate al Cimoncino dove avevano la loro autovettura. Bagnate e stanche ma in buone condizioni di salute, sono così tornate a casa.