Tragedia a Cervia: anziano perde la vita in mare

È accaduto intorno alle 13 di oggi, mercoledì 12 agosto, sul litorale di Cervia: un anziano di 80 anni, che si trovava in mare, è stato visto galleggiare sull’acqua, probabilmente colto da un malore. Prontamente intervenuti, i bagnini lo hanno recuperato e portato a riva, dove poco dopo anche i sanitari del 118 intervenuti con un’automedializzata e un’ambulnaza hanno tentato, purtroppo invano, di rianimarlo, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.