Bagnacavallo. Aveva l’eroina in casa. Pusher arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Lugo, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 26enne, cittadino italiano, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Ad insospettire i militari è stato l’atteggiamento del 26enne, durante un controllo presso la sua abitazione. I militari della Stazione CC di Villanova di Bagnacavallo hanno quindi deciso di approfondire l’ispezione.

Nella circostanza, l’intuito dei militari si è rivelato fondato poiché l’interessato è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di eroina destinato allo spaccio sul mercato locale.

Dopo l’arresto, il 26enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, a seguito di giudizio con rito direttissimo, ne ha disposto il collocamento in regime di arresti domiciliari.