Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio, venerdì 14 agosto, sulle spiagge ravennati si è verificato un generale ‘fuggi-fuggi’ al sopraggiungere di un fortissimo vento, tanto che per diversi momenti molte persone, scappando dalla spiaggia, hanno temuto che stesse per arrivare una tromba d’aria in piena regola.

Da Marina Romea a Marina di Ravenna, come specificano alcuni lettori sulla nostra pagina Facebook, il forte vento si è fatto sentire.

Foto 2 di 2



Per fortuna, come scrivono alcuni utenti sul gruppo Facebook Marina Romea, la situazione è rientrata: “Tutti scappano dalla spiaggia… si è’ alzato improvvisamente il vento… si teme una tromba d’aria.. ma a parte il panico iniziale sembra essere passato, tutto sotto controllo!”

Una nostra lettrice, S., inviandoci le foto dell’accaduto, ci racconta che si trovava al bagno Sirenetta di Marina Romea con la famiglia quando ha “sentito urlare con concitazione l’avvertimento di uscire dall’acqua”. Per fortuna i titolari del bagno erano stati allertati del forte vento in arrivo da nord dalla Cooperativa bagnini, avviso che ha permesso, spiega S., di chiudere in fretta tutti gli ombrelloni affinché non volassero via evitando così danni alle persone o alle cose.

Come segnalano anche sul gruppo Ravenna Sos, la ‘piccola tromba d’aria’ è passata da Marina Romea “e giù fino a Punta Marina: per fortuna per quanto riguarda i lidi sembra che non ci siano stati danni, solo qualche ombrellone che è volato via”.

“Sulla spiaggia a Punta Marina tanto spavento – riporta un’utente del gruppo Sos – vento e sabbia, siamo dovuti scappare via dall’acqua e ripararci al bar, alcune barche a vela si sono ribaltate” e qualcuno che era rimasto in acqua è stato recuperato.

“A Lido Adriano – scrive un altro utente – tanta sabbia e vento forte”, stessa situazione a Casalborsetti.