Venerdì 14 agosto cielo sereno al mattino in pianura, sui rilievi cielo velato per nubi alte. Nel pomeriggio prevista nuvolosità variabile in pianura, mentre sui rilievi temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata; dalla sera sereno o poco nuvoloso. E’ quanto riporta arpae.it per il territorio ravennate.

Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 22 °C sui rilievi e 23 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 31 °C sui rilievi e 35 °C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 33 (pianura) e 62 km/h (rilievi). Mare poco mosso.