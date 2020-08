Cordoglio a Ravenna per la morte di don Ugo Salvatori, parroco di San Rocco

È morto nelle prime ore di questa mattina, 15 agosto, a Ravenna don Ugo Salvatori, parroco di San Rocco e di Roncalceci, il suo paese Natale. Aveva 78 anni. Atteso per la tradizionale cerimonia di Ferragosto per la Madonna di Sulo, don Ugo non si è presentato. Allora è stata avvisata la sorella che l’ha trovato senza vita nel suo letto. Don Ugo era molto noto a Ravenna per la sua attività all’interno della Diocesi e in particolare per le molte attività assistenziali a cui aveva dato vita: dal Servizio ambulatoriale della Fraternità alla Mensa di Fraternità per i poveri, dal Dormitorio per i senza tetto “Buon Samaritano” alla Casa di accoglienza per minori “Arcobaleno”, fino alle case di riposo per anziani che aveva aperto, attualmente in funzione quelle di San Pietro in Vincoli e di Marina Romea.