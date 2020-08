Allerta meteo per temporali a partire dalla tarda mattinata di lunedì 17 agosto

La Protezione civile dell’Emilia Romagna comunica allerta GIALLA per temporali per la provincia di Ravenna dalla tarda mattinata di domani lunedì 17 agosto. Si prevedono temporali caratterizzati da piogge localmente di forte intensità, grandine e raffiche di vento. Intensificazione prevista dei fenomeni nel corso della notte e per tutta la giornata successiva.

In seguito alla ricezione della allerta meteo, la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.