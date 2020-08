Castel Bolognese: asfaltature su via Emilia, traffico a senso alternato in direzione Imola

Lunedì 17 e martedì 18 agosto sono possibili rallentamenti per lavori di asfaltatura in due tratti della Via Emilia nel territorio di Castel Bolognese. Il primo tratto interesserà circa 600 metri di strada in direzione Imola, a partire dall’intersezione con la SP306 Casolana. I lavori nel secondo tratto partiranno dalla rotonda del Borello e proseguiranno per circa 300 metri, sempre in direzione Imola. Nella zona interessata dai lavori verrà predisposto un senso unico alternato.