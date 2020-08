Chiusa la E45 a Mercato Saraceno per un incidente, viabilità deviata allo svincolo di Bivio Montegelli

Un tratto della strada statale 3 bis “Tiberina”, itinerario E45, è temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud/Toscana a causa di un incidente al km 206, all’altezza di Mercato Saraceno (FC). Lo comunica l’Anas. Per cause in corso di accertamento, nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli. Al fine di consentire alle squadre di soccorso la gestione dell’emergenza e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico in direzione sud è provvisoriamente deviato in uscita a Bivio Montegelli, nel comune di Sogliano al Rubicone (km 208). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.