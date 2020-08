Polizia locale: weekend di Ferragosto relativamente tranquillo sui lidi di Ravenna e a Cervia

Le Polizie Locali di Ravenna e Cervia comunicano che nel corso del weekend di Ferragosto hanno operato controlli, con particolare attenzione alle ore notturne, in tutte le località della riviera. A Milano Marittima, all’alba del 15, sono stati sanzionati due ragazzi, un 29enne di Milano e un 30enne albanese, controllati durante un’animata discussione lungo viale Romagna. Sono risultati entrambi ubriachi e pertanto sono stati sanzionati con un verbale da 102 euro.

Durante la precedente serata, sul lungomare, nella ciclabile alle spalle degli stabilimenti balneari, erano stati invece operati controlli sui monopattini elettrici e, in tre casi, questi sono stati fermati con a bordo due persone per ciascun mezzo, in violazione del regolamento comunale. Altri interventi hanno portato a sanzioni in materia di decoro urbano (giovani sorpresi a girare a torso nudo), volantinaggio non autorizzato e vendita per asporto di alcolici dopo le 21, in violazione dell’ordinanza del sindaco di Cervia.

Durante la serata di Ferragosto, a Marina di Ravenna, oltre agli ordinari servizi di prevenzione e controllo, la Polizia Commerciale ha accertato e sanzionato un’attività di acconciatore, svolta senza titolo sulla pubblica via, sequestrando l’intera attrezzatura e la merce in esposizione per la vendita. Sono inoltre proseguiti, a Pinarella di Cervia, i servizi di viabilità finalizzati all’ordinato afflusso e deflusso dalla discoteca “Le Indie” con l’impiego di 3 pattuglie fino all’alba.

“In generale, nonostante la notevole presenza di persone, la festività è trascorsa dappertutto in maniera ordinata”, recita il comunicato della Polizia locale.