Altri 7 positivi segnalati a Ravenna, di cui 3 sintomatici. Crescono i casi di Covid attivi in Regione

Dei 41 nuovi casi, 22 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 8 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 12 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen). Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano a Reggio Emilia con 13 nuovi casi, di cui 5 asintomatici. In particolare sono 11 i casi già in isolamento domiciliare al momento della diagnosi, individuati con attività di contact tracing e 8 quelli riconducibili direttamente o indirettamente (contatti di caso) a rientri dall’estero (Corfù e India).

CASI ATTIVI – I casi di Covid attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.814 (9 in più di quelli registrati ).

PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.736 (+9 rispetto a ).

TERAPIE INTENSIVE – Restano 4 i pazienti in terapia intensiva e non cambia il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 74.

GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.210 (+32 rispetto a ieri).

DECESSI – Invariato fortunatamente il numero di decessi, che resta a quota 4.453 a livello regionale.

I CASI SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: