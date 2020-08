Annullate le iniziative previste a conclusione della Fësta d’Fëragost di Traversara di Bagnacavallo

Il Comune di Bagnacavallo comunica che in seguito alla nuova ordinanza ministeriale per il contenimento del Covid-19, gli organizzatori hanno annullato le iniziative previste per questa sera 17 agosto a conclusione della Fësta d’Fëragost di Traversara di Bagnacavallo. Non si terranno quindi lo spettacolo folcloristico musicale con Le Comete di Romagna in collaborazione con Gian Paolo e Mila Danze e la Tombola di Ferragosto.