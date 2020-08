Cervia. Controlli nel weekend di Ferragosto: confiscate centinaia di bottiglie di alcolici e superalcolici

Il Comandate della Polizia Locale di Cervia Sergio Rusticali ha fatto il punto sul weekend di Ferragosto appena trascorso: “Come preannunciato, in questo fine settimana sono stati messi in campo ulteriori importanti dispositivi che hanno sicuramente mitigato la detenzione, l’uso e l’abuso di alcool nelle località di Cervia. Infatti, nella serata di sabato 15, fra le 22 e le 24, grazie anche all’importante collaborazione della Polizia di Stato, Distaccamento di Pinarella, sono stati controllati tutti i passeggeri che scendevano dai treni nella nostra località.

Il risultato più importante di questa operazione è quello del ritiro e confisca di centinaia di bottiglie di alcolici e superalcolici. Successivamente il dispositivo dei controlli si è spostato sul resto del territorio della movida cervese. Nella zona delle indie, i controlli sono proseguiti fino alle ore 6 ed unitamente alle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Ravenna, sono state controllate, soprattutto durante il deflusso dalla discoteca, le strade circostanti per arginare i fenomeni di degrado come risse, schiamazzi, danneggiamenti, ecc.. Grande attenzione, nella serata di sabato, è stata riservata all’area urbana intorno alla discoteca “Le Indie”. Confermati, inoltre, per l’intera durata del fine settimana, il dispiegamento di forze nella zona della cosiddetta Oasi e sul nuovo lungomare di Milano Marittima, oltre che nel centro di Cervia”.