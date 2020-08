Coppia sotto accusa per violenza sessuale di gruppo: avrebbe abusato di una vicina di casa

Come riportano i due quotidiani oggi in edicola – Il Resto del Carlino e Corriere Romagna – una coppia della Bassa Romagna è finita sotto inchiesta con l’accusa pesante di violenza sessuale di gruppo. Lui ha 42 anni ed è stato arrestato. Lei ha 34 anni ed è indagata a piede libero. I due avrebbero abusato di una ragazza vicina di casa, costringendola a fare sesso con il pretesto di una terapia di coppia e facendole assumere sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina. I fatti risalirebbero al mese di luglio. Gli episodi di violenza e di vessazione fisica e psicologica verso la ragazza sarebbero stati più di uno.

La ragazza a quanto pare conosceva la coppia e si era fatta convincere a questa sorta di terapia di coppia perchè in crisi con il suo compagno, al punto da trasferirsi per qualche giorno proprio presso l’abitazione del 42enne e della 34enne. Ma qui sarebbe iniziato l’incubo: la donna sarebbe stata praticamente soggiogata, segregata e costretta a rapporti sessuali con l’uomo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo quanto riportano i due giornali, è che il 21 luglio l’uomo avrebbe costretto la ragazza a partecipare a un’orgia dopo avere assunto droga, addirittura in presenza del figlio minore della coppia. Quest’ultimo episodio avrebbe fatto scattare la ribellione della ragazza e la denuncia.