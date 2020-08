Faenza. Spettacoli, attività sportive e banchetti nel terzo appuntamento di ‘Ex Salesiani Summer Village’

Sport, musica, spettacoli e tanto divertimento: sono gli ingredienti che hanno accompagnato il terzo appuntamento di “Ex Salesiani Summer Village” a Faenza. Ancora una volta il Complesso di Faventia Sales ha accolto, giovedì 6 agosto, tante persone desiderose di passare una serata di serenità e spensieratezza, e ovviamente sicurezza, in pieno centro.

“È bello vedere come gli spazi di Faventia Sales, con impegno e semplicità, si trasformino in uno luogo al servizio della comunità per una bellissima serata all’insegna della sicurezza e del divertimento – commenta il Presidente di Faventia Sales, Andrea Fabbri -. Ci tengo a ringraziare tutte le persone e le attività del complesso che hanno contribuito a rendere possibile anche questo appuntamento”.

Tanti gli appuntamenti che hanno contraddistinto la serata. La scuola di musica “G. Sarti” ha proposto nella chiesa del Complesso il concerto “Beethoven Galante” con fortepiano e violino, seguito dal concerto di Sharipa Tussupbekova e Roberta Ropa. Anche il “Sarti Live Music” ha partecipato alle iniziative: nella corte interna si sono esibiti la rock band della Scuola Malerbi e il Sarti Jazz Ensemble. Per tutta la serata, inoltre, nella sede della scuola ha risuonato la musica di MozArt Party.

Per divertire i bambini l’atelier delle figure/Scuola per burattinai e contastorie si è esibito nello spettacolo “Fagiolino e la Colombina Furiosa”, mentre per i più grandi non sono mancati i banchetti di “Minimarket – Arte e artigianato a km0” con opere di artigianato. Nel corso della serata ha trovato spazio anche lo sport grazie alla società sportiva Faventia che ha proposto ai bambini giochi, corse e attività per fare amicizia con la palla nel campo da calcio. Infine, il Gruppo Fotografia Aula21 ha organizzato un servizio fotografico della serata. A concludere gli appuntamenti di “Ex Salesiani Summer Village” ci sono state le aperture di E-workafè con l’Aperifritto e del Mens Sana.

“Ex Salesiani Summer Village” torna per l’ultimo appuntamento giovedì 27 agosto.