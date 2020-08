Piccolo presidio animalista davanti allo Zoo Safari Ravenna

“Si è concluso il primo presidio autorizzato davanti a Zoo Safari Ravenna. Da Rimini, Cesena, Cesenatico, Ravenna, Parma, Faenza, Perugia: 17 attivisti al fianco degli animali prigionieri a pochi metri di distanza. Abbiamo chiesto che questo luogo venga riconvertito in oasi di recupero senza scopo espositivo. Solo il 2% delle specie in via di estinzione è coinvolto in programmi internazionali di allevamento secondo i dati di UCN (Union for the Conservation of Nature), decade quindi completamente la scusa della conservazione della specie per questi luoghi” Così in una nota di Rimini Vegan.