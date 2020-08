Truffe agli utenti: ancora tentativi di phishing, la segnalazione di Inps Ravenna

L’INPS di Ravenna segnala che sono ancora in atto tentativi di frode tramite phishing nei confronti degli utenti. L’INPS invita a ignorare tutte le email che propongono di cliccare su un link per ottenere pagamenti e rimborsi da parte dell’Istituto o che segnalino, nel testo, presunte differenze nel travaso dei contributi previdenziali, invitando a cliccare sul link contenuto nell’email. Tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al portale istituzionale. È necessario, pertanto, fare attenzione alle comunicazioni che si ricevono, non cliccare sui link di queste email e verificare sempre l’indirizzo di provenienza.