Cervia, due arresti dei carabinieri: una persona per resistenza e l’altra per possesso di droga

I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nelle giornate a ridosso di Ferragosto, hanno arrestato due persone. Nella notte del 15 agosto, hanno arrestato un giovane cittadino albanese per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, nel corso di un controllo scaturito a seguito di un litigio in atto nella zona della movida di Milano Marittima, ha cercato di sottrarsi all’identificazione scagliandosi contro l’equipaggio intervenuto.

La Stazione Carabinieri di Savio, invece, il giorno precedente ha arrestato un italiano di 35 anni. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri operanti hanno rinvenuto, nella stanza da letto, una serra artigianale contenente 5 piante di marijuana con sole inflorescenze. Il vivaio casalingo costruito dall’interessato era composto da un box, ove era alloggiato lo stupefacente. Per garantire l’areazione del locale era stato architettato un sistema di ricircolo dell’aria con dei bocchettoni che servivano a far arieggiare i locali. Inoltre il funzionamento del congegno era garantito dalla presenza di un ventilatore e un termometro. Altresì, nel corso dell’ispezione è stato rinvenuto anche del materiale per la concimazione e l’essiccazione dello stupefacente, un bilancino di precisione e foglie già essiccate per un peso complessivo di circa 30 grammi.