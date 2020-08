Faenza. Al volante non rispetta l’alt della Polizia costringendola a un lungo inseguimento: è caccia all’uomo

Nella mattinata del 18 agosto 2020 un automobilista non ha rispettato l’alt intimatogli dalla Polizia nei pressi di Lugo. L’uomo, probabilmente al volante di una vettura rubata, ha accelerato bruscamente invece che fermarsi, costringendo gli agenti ad un inseguimento protrattosi a lungo.

Il malvivente, ad un certo punto, ha tagliato per una strada in territorio faentino riuscendo a saltare il fosso, cosa non riuscita agli agenti di Polizia che hanno terminato l’inseguimento fuori strada. I sanitari del 118, portatisi sul luogo dell’accaduto con elimedica e autoambulanza, hanno trasportato i due agenti feriti all’ospedale di Faenza. Sul posto si sono recate la Polizia di Faenza e di Ravenna, i Carabinieri di Ravenna e la Polizia ferroviaria per le prime ricerche e i rilevamenti del caso. Le FDO annunciano che la persona fuggita al volante dell’auto rubata risulta ferita e che è tutt’ora aperta la caccia all’uomo.