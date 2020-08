Faenza, Pista ciclabile in Corso Matteotti: restringimento non previsto, errore della ditta incaricata

Il Comune di Faenza comunica e precisa che a seguito dei lavori di asfaltatura eseguiti dalla società Italgas in Corso Matteotti, sono state date disposizioni affinché la segnaletica orizzontale venisse ripristinata alle condizioni antecedenti l’intervento. In sede di realizzazione, la ditta incaricata di eseguire la segnaletica orizzontale non ha rispettato quanto era stato disposto, restringendo il percorso riservato al transito dei velocipedi. In tempi brevi la ditta provvederà a proprie spese alla rimozione della segnaletica non corretta e ad eseguire quella che da anni definisce l’ambito riservato ai velocipedi.