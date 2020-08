Non dimenticate l’ombrello se uscite: oggi, martedì 18 agosto, sarà una giornata di pioggia con possibilità di temporali, almeno dal pomeriggio, secondo le previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna. Al mattino in pianura nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; nel pomeriggio nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 20 °C sui rilievi e 22 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 31 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 32 (rilievi) e 45 km/h (costa). Mare poco mosso.