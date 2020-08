Tre positivi segnalati a Ravenna, tutti asintomatici. In Regione 21 positivi con oltre 8.600 tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 18 AGOSTO 2020 – L’aggiornamento Covid della Regione Emilia-Romagna di oggi 18 agosto parla di 21 nuovi casi positivi (ieri erano 41), di cui 13 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Effettuati ieri oltre 8.600 tamponi e 1.200 test sierologici (quindi la percentuale di tamponi positivi sul totale è molto bassa). Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 30.498 casi di positività.

CASI ATTIVI – I casi di Covid attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.789 (25 in meno di quelli registrati ). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.713 (-23 rispetto a ). TERAPIE INTENSIVE – Restano 4 i pazienti in terapia intensiva mentre calano di due quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 72 (erano 74). GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.255 (+45 rispetto a ieri). DECESSI – Si è registrato un decesso per cui il numero sale a quota 4.454 a livello regionale. I CASI SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.896 a Bologna e Imola (+5, di cui 3 sintomatici)

(+5, di cui 3 sintomatici) 5.236 a Reggio Emilia (+2, di cui 1 sintomatico)

(+2, di cui 1 sintomatico) 4.702 a Piacenza (+2, entrambi asintomatici)

(+2, entrambi asintomatici) 4.241 a Modena (+2, di cui 1 sintomatico)

(+2, di cui 1 sintomatico) 3.843 a Parma (+3, di cui 2 sintomatici)

(+3, di cui 2 sintomatici) 2.358 a Rimini (stesso dato di ieri)

(stesso dato di ieri) 1.231 a Ravenna (+3, tutti asintomatici)

(+3, tutti asintomatici) 1.120 a Ferrara (+1, asintomatico)

(+1, asintomatico) 1.008 a Forlì (stesso dato di ieri)

(stesso dato di ieri) 863 a Cesena (+3, di cui 1 sintomatico).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata del 18 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrate 3 nuove positività (a Faenza, a Castel Bolognese e a Riolo Terme): si tratta di 3 donne, 2 asintomatiche e una con lievi sintomi, tutte in isolamento domiciliare. Due sono state individuate dopo il rientro dalla Grecia la terza da contact tracing con caso già noto.

Non si sono verificati decessi mentre si sono verificate una guarigione completa e 3 guarigioni cliniche per le quali i pazienti dovranno sottoporsi a tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di , sono dunque 1.231, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.: