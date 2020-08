Acque trasparenti, niente alghe e qualche medusa non urticante: ottimo il mare sulla costa ravennate e cervese

Buoni risultati sullo stato di salute del nostro mare dall’ultimo bollettino di Arpae, che contiene le rilevazioni effettuate il 17 e 18 agosto scorsi. I controlli sono stati eseguiti con la motonave Daphne II da 500 m dalla costa fino a 10 km al largo da Lido di Volano a Cesenatico e da 500 m dalla costa fino a 3 km al largo da Cesenatico a Cattolica. L’area monitorata è caratterizzata da acque con valori di salinità compresi tra 25 e 35 psu, con i valori più bassi compresi tra la zona del delta e la zona alta del ravennate.

La restante parte della costa mostra salinità medio-alte. Le concentrazioni di clorofilla “a” si mantengono medio basse eccetto una circoscritta area costiera a ridosso del delta, dove si evidenziano ancora locali fioriture di piccoli Fitoflagellati che conferiscono alle acque una colorazione verdastra. L’area centro meridionale è caratterizzata da bassi valori di clorofilla e trasparenze elevate. I valori di temperatura in superficie restano in linea con quelli rilevati la scorsa settimana attestandosi sui 28 °C.

Nella norma i controlli dell’ossigeno disciolto in superficie mentre a livello del fondale si segnalano nella zona settentrionale e centrale della costa alcune aree con valori di concentrazioni a livello del fondale tendenti all’ipossia. Si confermano gli avvistamenti delle meduse Rhizostoma pulmo e Cotylorhiza tuberculata. Si segnalano ancora, sia in costa che al largo, numerosi individui di Mnemiopsis leidyi uno ctenoforo non urticante.