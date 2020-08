Bagnacavallo. Linda Brindisi in visita per ammirare la meridiana dell’artista

Martedì 18 agosto Linda Brindisi è stata ospite a Bagnacavallo, dove ha visitato la meridiana realizzata dal prozio Remo su un palazzo storico di via Mazzini e ha ricevuto i saluti del sindaco. Grande studiosa dell’opera di Remo Brindisi, artista tra i più celebri del Novecento italiano e artista lei stessa, Linda Brindisi ha molto apprezzato la meridiana dal titolo Attorno al sole, commissionata da Paolo Ponzi e realizzata da Brindisi nel 1991 su progetto di Giovanni Paltrinieri. Il quadrante porta una doppia sequenza oraria: le ore francesi, cioè quelle attualmente in uso, e le ore babiloniche, che indicano da quante ore è sorto il sole nel giorno in corso. I rapporti della città con Remo Brindisi vissero un momento molto importante anche nel 1986, quando Bagnacavallo ospitò una sua personale al Museo Civico delle Cappuccine.