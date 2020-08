Chiusa sala videolottery a Faenza troppo vicina a luoghi frequentati da minori: multa da 3mila euro per i gestori

Nel pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto, agenti della polizia locale della Romagna Faentina e della Polizia di Stato manfreda hanno messo i sigilli ad una sala videolottery nel pieno centro della città di Faenza, che continuava a funzionare nonostante avesse ricevuto da tempo un provvedimento di cessazione immediata dell’attività (emesso dal SUAP della Romagna Faentina) perchè posizionata in un luogo sensibile: si trovava infatti a breve distanza da luoghi frequentati da minori.

In barba alle disposizioni amministrative, i gestori della sala, una società specializzata in scommesse e sale slot, avevano continuato ad operare, “occultando” maggiormente la propria visibilità: i vetri erano stati oscurati e l’accesso avveniva suonando il campanello dell’attività e non attraverso la semplice porta di un negozio.

Dopo aver osservato il via vai all’esterno del locale, in abiti civili, gli uomini del Commissariato di Faenza congiuntamente ai caschi bianchi della polizia locale manfreda, hanno deciso di intervenire e, ieri pomeriggio, si sono fatti aprire la porta fingendosi clienti, trovandosi davanti alla sala slot in piena attività con all’interno una decina di clienti intenti al gioco, più i titolari della società. L’attività è stata pertanto immediatamente sospesa e, al rappresentante legale della società è stata contestata la sanzione amministrativa di 3 mila euro. I clienti sono stati tutti identificati.