Fosso Ghiaia. Daino intrappolato in recinzione salvato dalla Polizia di Cervia

Nella serata del 18 agosto 2020 gli agenti del posto di Polizia di Cervia, mentre stavano facendo rientro alla Questura di Ravenna, giunti in un abitato di Fosso Ghiaia, hanno prestato assistenza ad un daino che, poco prima, era rimasto impigliato con uno dei due palchi nella recinzione della pineta e non era più in grado di effettuare alcun movimento.

Pochi attimi prima tre daini erano usciti dalla pineta all’altezza dell’abitato di Fosso Ghiaia ed avevano attraversato la statale adriatica. Nella circostanza gli animali, fortunatamente evitati dagli automobilisti in transito, in preda alla paura hanno riattraversavano nuovamente la statale 16; due sono riusciti ad entrare nella pineta, mentre il terzo è rimasto impigliato con uno dei due palchi nella recinzione.

Daino intrappolato

Gli agenti hanno fatto intervenire un veterinario che, una volta sul posto, ha sedato il cervide sperandogli un dardo soporifero, mentre il personale dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervia giunto a Fosso Ghiaia ha provveduto a liberare l’animale dalla rete che gli bloccava ogni movimento. Il daino, in stato di sedazione, è stato trasferito alla clinica veterinaria di Russi per il monitoraggio dei parametri e la successiva liberazione.