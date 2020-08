Otto casi positivi a Ravenna, 2 con leggeri sintomi, 1 rientrato da Malta. In Regione 76 positivi con oltre 9.300 tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 19 AGOSTO 2020 – L’aggiornamento Covid della Regione Emilia-Romagna di oggi 19 agosto segnala 76 nuovi casi positivi (ieri erano appena 21), di cui 47 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Effettuati nell’ultimo giorno circa 9.300 tamponi (quindi la percentuale di tamponi positivi sul totale è assai più alta di ieri). Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 30.574 casi di positività.

Dei 76 nuovi casi, 35 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 36 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 23 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen).

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Ferrara (15), Modena (13), Bologna (12). Dei 15 casi di positività riscontrati nel Ferrarese 14 sono asintomatici. Nel dettaglio 4 sono da rientri dall’estero (Francia e Spagna), 8 sono da ricondurre a un centro diurno per persone con disabilità, 3 sono da focolaio familiare. In provincia di Modena su 13 nuovi positivi (di cui 5 asintomatici) 4 sono legati a rientri dall’estero (2 dalla Croazia, 1 dalla Francia e 1 dalla Spagna), 1 è un contatto di caso rientrato dall’estero (Spagna), 3 sono contatti in ambito familiare. Tre i casi sporadici e 2 quelli individuati nell’ambito del contact tracing. In provincia di Bologna i nuovi positivi sono 12 di cui 4 asintomatici. In particolare: 5 sono collegati a rientri dall’estero (Albania, Ucraina, Malta e Croazia), uno importato dalla Sardegna, 3 sono focolai familiari. I casi sporadici sono 6.

CASI ATTIVI – I casi di Covid attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.795 (6 in più di quelli registrati ). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.707 (-6 rispetto a ). TERAPIE INTENSIVE – Salgono a 7 i pazienti in terapia intensiva (+3) e salgono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid: sono 81 (+9). GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.324 (+69 rispetto a ieri). DECESSI – Si è registrato un decesso per cui il numero sale a quota 4.455 a livello regionale. I CASI SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.909 a Bologna e Imola (+13, di cui 8 sintomatici)

(+13, di cui 8 sintomatici) 5.244 a Reggio Emilia (+8, di cui 5 sintomatici)

(+8, di cui 5 sintomatici) 4.706 a Piacenza (+4, uno sintomatico)

(+4, uno sintomatico) 4.254 a Modena (+13, di cui 8 sintomatici)

(+13, di cui 8 sintomatici) 3.849 a Parma (+6, di cui 1 sintomatico)

(+6, di cui 1 sintomatico) 2.361 a Rimini (+3, di cui 2 sintomatici)

(+3, di cui 2 sintomatici) 1.239 a Ravenna (+8, di cui 2 sintomatici)

(+8, di cui 2 sintomatici) 1.135 a Ferrara (+15, di cui 1 sintomatico)

(+15, di cui 1 sintomatico) 1.008 a Forlì (stesso dato di ieri)

(stesso dato di ieri) 869 a Cesena (+6, di cui 1 sintomatico).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata del 19 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrate 8 nuove positività (3 a Ravenna, 4 a Cervia e 1 a Fusignano): i pazienti sono 6 uomini e 2 donne, tutti in isolamento domiciliare; 2 di loro hanno lievi sintomi. Uno è rientrato da Malta mentre gli altri 7 sono stati individuati tramite contact tracing di casi già noti. Non si sono verificati decessi mentre si sono verificate una guarigione completa e una guarigione clinica per la quale il paziente dovrà sottoporsi a tamponi di negativizzazione. I casi in provincia ad oggi sono 1.239 così suddivisi: