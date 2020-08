Nessun nuovo caso a Ravenna. In Regione 52 casi positivi, più della metà legati a ragazzi con meno di 25 anni

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 20 AGOSTO 2020 – L’aggiornamento Covid della Regione Emilia-Romagna di oggi 20 agosto segnala 52 nuovi casi positivi (ieri erano 76), di cui 25 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Effettuati nell’ultimo giorno circa 11.200 tamponi (quindi la percentuale di tamponi positivi sul totale è diminuita rispetto a ieri: 0,46 ogni 100). Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 30.626 casi di positività.

Dei 52 nuovi casi, quasi la metà (25) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 28 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. La maggior parte dei nuovi contagi (28) sono collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.

Su 25 nuovi asintomatici, 12 sono stati individuati attraverso gli screening regionali su particolari categorie di interesse, 11 grazie all’attività di contact tracing mentre 2 casi sono emersi dai test pre-ricovero. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, la provincia che presenta il maggior numero di casi è Bologna, con 17 nuovi positivi di cui 6 asintomatici. Più della metà dei nuovi casi è legata a ragazzi con meno di 25 anni di ritorno dalle vacanze, in Italia (3 casi dalla Sardegna) o all’estero (6 casi dalla Croazia, 1 dalla Grecia). Dei rimanenti casi, due casi sono stati individuati grazie al contact tracing nell’ambito di focolai già noti, uno è di rientro dall’estero (Marocco) e 4 sono stati infine classificati come sporadici.

CASI ATTIVI – I casi di Covid attivi, cioè il numero di malati effettivi, a sono 1.816 (21 in più di quelli registrati ). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.731 (+ 24 rispetto a ). TERAPIE INTENSIVE – Salgono a 8 i pazienti in terapia intensiva (+1) mentre scendono quelli ricoverati negli altri reparti Covid: sono 77 (-4). GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.355 (+31 rispetto a ieri). DECESSI – Non si registrano decessi per cui il numero rimane a quota 4.455 a livello regionale. I CASI SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.931 a Bologna e Imola (+22, di cui 13 sintomatici)

(+22, di cui 13 sintomatici) 5.248 a Reggio Emilia (+4, di cui 3 sintomatici)

(+4, di cui 3 sintomatici) 4.711 a Piacenza (+5, di cui 3 sintomatici)

(+5, di cui 3 sintomatici) 4.261 a Modena (+7, di cui 6 sintomatici)

(+7, di cui 6 sintomatici) 3.855 a Parma (+6, di cui 2 sintomatici)

(+6, di cui 2 sintomatici) 2.361 a Rimini (dato invariato)

(dato invariato) 1.239 a Ravenna (dato invariato)

(dato invariato) 1.142 a Ferrara (+7, nessuno sintomatico)

(+7, nessuno sintomatico) 1.009 a Forlì (+1, non sintomatico)

(+1, non sintomatico) 869 a Cesena (dato invariato).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata del 20 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna non si sono registrate nuove positività. Non si sono verificati decessi mentre si sono verificate 4 guarigioni complete e 2 guarigioni cliniche per le quali i pazienti dovranno sottoporsi a tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di , restano dunque 1.239, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: