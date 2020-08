Solarolo. In autostrada A14 tamponamento a catena con diversi feriti: coinvolte tre vetture e un motociclista

Nella mattina del 20 agosto, alle 10,30 circa, in autostrada A14, nei pressi di Solarolo, una vettura ha frenato in ritardo centrando due macchine fortemente rallentate dal traffico. Nell’incidente a catena è rimasta coinvolta anche una moto Harley Davidson che viaggiava dinanzi alle tre auto. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118 con tre ambulanze ed elicottero. Le prime indiscrezioni riferiscono di 9 persone rimaste coinvolte, con diversi feriti. S’è reso necessario anche l’intervento dell’unità Vigili del fuoco e della Polizia stradale di Forlì per i rilievi di legge e la messa in sicurezza dei mezzi.