Tagliata di Cervia. Camper prende fuoco al distributore GPL: 17enne riporta ustioni, trasportato al Bufalini

Il 19 agosto un camper ha preso fuoco per motivi non ancora stabiliti durante il rifornimento di GPL presso una stazione di servizio. L’episodio s’è verificato sull’Adriatica all’altezza di Tagliata di Cervia. A riportare la peggio nel rogo sviluppatosi sul mezzo un ragazzino di 17 anni, parente del conducente. Fortunatamente sono state staccate tutte le pompe di rifornimento dal personale in tempo per evitare conseguenze peggiori non solo ai due malcapitati in viaggio con il camper, ma anche all’intera area. Gli addetti ai lavori sono riusciti anche a spegnere il principio d’incendio precedendo i Vigili del fuoco di Cervia. Giunti sul posto anche i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. Il minorenne, avendo riportato ustioni è stato trasportato all’Ospedale Bufalini di Cesena.