Al via CerviaGustaLibro con una serata spumeggiante dedicata alle bollicine di Romagna

E’ davvero tutto pronto per CerviaGustaLibro, il format di narrazioni per storie di gusto ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani e di scena a Cervia, sotto la Torre San Michele venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto a Cervia.

La rassegna cervese prenderà il via venerdì 21 agosto, alle ore 18.00 con l’inaugurazione del villaggio dello street food di qualità, a cui seguirà, alle ore 21.30, la doppia intervista di Letizia Magnani Giordano Zinzani, Presidente dell’Enoteca regionale, che proprio quest’anno compie 50 anni e Beppe Sangiorgi, giornalista e scrittore.

Il filo conduttore della serata saranno i due volumi, di cui Zinzani e Sangiorgi sono coautori “Spumanti di Romagna dal primo Novecento ad oggi” e “ROMAGNA SANGIOVESE, storia e identità di un famoso vino e di un antico vitigno”. La serata vede la partecipazione speciale di Bolè, la prima doc spumante made in Romagna.

Un luogo comune individua la Romagna come una regione con poca storia nell’ambito dei vini spumanti. Eppure, nei decenni a cavallo del Novecento la Romagna ha conosciuto una stagione d’oro nell’ambito della produzione di Spumanti e addirittura di Champagne, quando ancora era permessa tale denominazione per un prodotto italiano. Una produzione di vini di lusso favorita dallo stile di vita, gaudente e spensierato, della Belle Époque, particolarmente vivace in Romagna, dalla riviera ai centri termali dell’entroterra. Tra la decina di produttori romagnoli di vini spumanti, spiccano Francesco Baldi, il quale, nei pressi di Faenza, produceva Gran Spumanti e lo Champagne Sarna con il Metodo Classico e Leopoldo Tosi che alla Fattoria Torlonia di San Mauro produceva lo Champagne La Tour con il Sistema Carpenè. Lo Champagne Sarna era presente ed apprezzato all’estero e nei migliori ristoranti ed Hotel dell’Italia centrosettentrionale e fin sulle tavole di nobili ed alta borghesia, mentre il La Tour aveva estimatori soprattutto tra l’alta e media borghesia, compreso Giovanni Pascoli il quale, oltre ad apprezzarlo, ne magnificò i pregi in più occasioni. Si tratta di una produzione di vini di lusso che rappresentano una sorta di blasone per la produzione odierna degli Spumanti romagnoli. Beppe Sangiorgi e Giordano Zinzani ne hanno scritto la storia in “Champagne e Spumanti di Romagna, dal primo Novecento ad oggi”.

La rassegna, ideata per gli assessorati alle attività economiche, turismo ed eventi del Comune di Cervia, con la collaborazione di CerviaTurismo, Parco della Salina di Cervia, Consorzio Cervia Centro e Associazione culturale Cervia Bell’Italia, prosegue sabato 22 agosto con una serata dedicata al bicentenario del padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi. Sarà ospite di CerviaGustaLibro2020 la scrittrice Ketty Magni, autrice della nuovissima biografia del padre della cucina italiana, Pellegrino Artusi: “Artusi Il bello e il buono” (Cairo), con la speciale partecipazione di Laila Tentoni e di Casa Artusi, nell’anno del duecentesimo di Pellegrino Artusi. Grande finale domenica 23 agosto, con la serata che vede protagonisti Valentino Mercatilli e Mauro Bassini, autori del volume “Il San Domenico la mia vita” (Minerva). Nel cinquantesimo del ristorante San Domenico con i due autori si ripercorrerà la storia dei piatti, degli incontri e del successo di uno dei ristanti stellati italiani più noti al mondo. Con la prefazione di Massimo Bottura e la speciale partecipazione di Igles Corelli, chef stellato.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”. Si ringraziano gli sponsor: il Gruppo Batani Select Hotels, Hotel Viamare, Enoteca Pisacane; PrintArt, Bolè, Mondadori Store Cervia, Sale Dolce, Officine del Sale, La bottega Felix.

