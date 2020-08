Bagnacavallo. I film del fine settimana all’Arena delle Cappuccine: ecco il programma

È un fine settimana di movimento, azione e storia ma anche di sentimenti quello in programma presso l’arena delle Cappuccine per la rassegna Bagnacavallo al Cinema.

Le Mans ‘66 – La grande sfida di James Mangold è il film di venerdì 21 agosto. Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti di questa pellicola che ripercorre l’impresa della scuderia Ford e il suo obiettivo di sconfiggere la Ferrari alla gara di Le Mans del 1966.

Sabato 22 agosto sarà la volta di 1917 di Sam Mendes, che racconta in modo dettagliato, crudo e brutale la terribile guerra di trincea del primo conflitto mondiale.

La settimana si concluderà domenica 23 agosto con Gli anni più belli di Gabriele Muccino, commovente ritratto di una generazione attraverso la storia di quattro amici raccontata nell’arco di quarant’anni. Il film sarà replicato poi lunedì 24 agosto.

Il programma completo della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

In ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione, unicamente al telefono o via WhatsApp, comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Se si vuol sostenere l’arena si può fare una donazione su gofundme.com/f/aiutabagnacavalloalcinema

Orari: apertura biglietteria 20.40 – proiezioni 21.30. Prezzi: intero 6 euro – ridotto 5 euro – abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli. Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.

Per informazioni: www.arenabagnacavallo.it – cinemabagnacavallo@gmail.com