Massa Lombarda, prosegue la Festa Mercato con negozi aperti e bancarelle

Negozi aperti e bancarelle nel centro di Massa Lombarda venerdì 21 agosto nel nuovo appuntamento dei Mercatini della Festa Mercato. Dalle 20 nuova apertura serale per i negozi del centro, a cui si aggiungono i mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage, che accoglieranno i cittadini in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto.

I Mercatini della Festa Mercato tornano per l’ultimo appuntamento della stagione venerdì 28 agosto, in concomitanza con la nona edizione della tradizionale Festa del Buco Incavato, organizzata dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa fa parte del calendario “Massa Estate 2020” ed è organizzata da InMassa, rete di imprese per Massa Lombarda, in collaborazione con Cia, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Camera di commercio, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.