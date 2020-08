Referendum del 20 e 21 settembre a Ravenna: come richiedere il voto domiciliare

In vista della consultazione referendaria sulla riduzione del numero dei parlamentari di domenica 20 e lunedì 21 settembre, il Comune di Ravenna ricorda che, come per tutte le elezioni, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, e gli elettori affetti da gravissime infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione con qualsiasi mezzo di trasporto, possono essere ammessi al voto domiciliare.

Entro lunedì 31 agosto l’interessato deve far pervenire all’Ufficio elettorale del Comune di Ravenna una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.

La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico. Occorre, inoltre, allegare la certificazione sanitaria appositamente rilasciata dal funzionario medico dell’Asl. Tale certificazione medica dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato o le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato, infine, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il modello di dichiarazione è reperibile a questo link https://bit.ly/3j0qluF

La richiesta di visita, per il rilascio del certificato medico per “Voto domiciliare”, deve essere fatta al Servizio Igiene e sanità pubblica dell’Asl telefonando allo 0544.286698 il martedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.