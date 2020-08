Cinque nuovi casi a Ravenna, quattro sono sintomatici. In regione altri 80 positivi con oltre 9 mila tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 22 AGOSTO 2020 – L’aggiornamento Covid della Regione Emilia-Romagna di oggi sabato 22 agosto segnala 80 nuovi casi positivi (ieri erano 82), di cui 46 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Effettuati nell’ultimo giorno 9.423 tamponi (quindi la percentuale di tamponi positivi sul totale è in linea con quella di ieri: 0,85 ogni 100). Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 30.788 casi di positività.

Degli 80 nuovi casi, più della metà (42) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 35 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Oltre un terzo dei nuovi contagi (29) sono collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Su 46 nuovi asintomatici, 19 sono stati individuati attraverso gli screening regionali su particolari categorie di interesse, 25 grazie all’attività di contact tracing mentre 2 casi sono emersi dai test pre-ricovero.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (12 nuovi positivi), Ferrara (11) e Reggio Emilia (10). A Bologna su 12 casi, più della metà (7) sono riconducibili a focolai già noti. Tra i nuovi positivi, cinque sono legati a vacanze in Sardegna e due sono contatti di un positivo di rientro da una vacanza in Croazia. Dei rimanenti casi, uno è di rientro dall’estero (Slovenia), due sono stati individuati attraverso i test per le categorie più a rischio, uno grazie ai test pre-ricovero mentre uno è stato classificato come sintomatico sporadico.

A Ferrara e provincia, tutti gli 11 nuovi positivi si trovavano già in isolamento al momento del tampone. In 6 casi si tratta di giovani di rientro dalle vacanze in Sardegna o loro contatti, tre casi sono di rientro da un viaggio di lavoro all’estero (Romania), due invece sono ricondotti a casi di positività in famiglia. Su 10 casi in provincia di Reggio Emilia, 7 casi (di cui 6 giovani con meno di 25 anni) sono stati diagnosticati al rientro dalla vacanze o sono collegati a focolai relativi a viaggi: in 3 casi si tratta di ritorni dalla Riviera romagnola, in 2 da fuori Regione (Sardegna e Liguria), in altri due dall’estero (Corfù in Grecia). I rimanenti nuovi positivi rientrano dall’estero (1, dall’Albania) o sono contatti di casi già noti (2).

CASI ATTIVI – I casi di Covid attivi, cioè il numero di malati effettivi, salgono ancora, oggi sono 1.925 (64 in più di quelli registrati ). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.842 (+ 66 rispetto a ). TERAPIE INTENSIVE – Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 75 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 2). GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.408 (+16 rispetto a ieri). DECESSI – Non si registrano decessi per cui il numero rimane a quota 4.455 a livello regionale. I CASI SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.960 a Bologna e Imola (+20, di cui 12 sintomatici)

(+20, di cui 12 sintomatici) 5.277 a Reggio Emilia (+10, di cui 5 sintomatici)

(+10, di cui 5 sintomatici) 4.728 a Piacenza (+5, nessun sintomatico)

(+5, nessun sintomatico) 4.275 a Modena (+7, di cui 2 sintomatici)

(+7, di cui 2 sintomatici) 3.873 a Parma (+9, di cui 2 sintomatici)

(+9, di cui 2 sintomatici) 2.371 a Rimini (+3, tutti sintomatici)

(+3, tutti sintomatici) 1.256 a Ravenna (+5, di cui 4 sintomatici)

(+5, di cui 4 sintomatici) 1.158 a Ferrara (+11, di cui 2 sintomatici)

(+11, di cui 2 sintomatici) 1.018 a Forlì (+7, di cui 1 sintomatico)

(+7, di cui 1 sintomatico) 872 a Cesena (+3, tutti sintomatici).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata del 22 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrate 5 nuove positività. Quattro uomini e una donna: 1 persona è asintomatica, tutti sono in isolamento domiciliare; 2 positività fanno riferimento a tamponi effettuati a seguito di sintomi; 1 a rientro da Malta; le altre 2 a contact tracing con casi accertati fuori dal territorio provinciale. Non si sono verificati decessi mentre si sono verificate 2 guarigioni complete e 4 guarigioni cliniche per le quali i pazienti dovranno sottoporsi a tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.256, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: