Previsti temporali per domenica 23 agosto in Bassa Romagna. Localmente anche grandine

Domenica 23 agosto l’Emilia-Romagna sarà lambita dalla coda di una saccatura atlantica con irruzione di aria più fresca in quota. Tale situazione favorirà lo sviluppo di temporali sparsi, più probabili nelle ore più calde della giornata. I fenomeni saranno accompagnati da fulminazioni, raffiche di vento e locali grandinate. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha pertanto emanato l’allerta gialla numero 62 del 2020, che interessa anche il territorio della Bassa Romagna. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.