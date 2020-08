Dodici nuovi casi di Covid-19 e un decesso a Ravenna. Quattro nuove positività derivano da rientri dall’Albania

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI DOMENICA 23 AGOSTO 2020 – Dall’inizio della pandemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.915 casi di positività, 127 in più rispetto a ieri, di cui 68 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 127 nuovi casi, 46 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 39 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 30 i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Su 68 nuovi asintomatici, 21 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 25 grazie all’attività di contact tracing mentre 3 casi sono emersi dai test pre-ricovero.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Bologna (29), Reggio Emilia (25), Piacenza (15), Ravenna (12) e Ferrara (11). A Bologna e provincia su 29 casi, di cui 13 sintomatici, per 17 è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Dei 12 casi su cui sono stati già conclusi gli approfondimenti, 4 sono di rientro dalla Sardegna, 4 sono stati inseriti in nuovi focolai familiari, 3 sono stati classificati come sporadici e 1 è stato rilevato grazie ai test predisposti sulle categorie più a rischio. Per i rimanenti 17 su cui sono necessari ulteriori accertamenti, in 8 casi si tratta di contatti di pazienti già noti, 2 sono stati individuati con i controlli al rientro dalla Croazia, 4 sono stati ricoverati per presenza di sintomi, 1 ha effettuato i test in quanto categoria e rischio e 2 sono stati diagnosticati in ospedale, dove si trovavano per problemi non legati al Covid.

Nel territorio di Reggio Emilia, su 25 casi di cui 17 sintomatici, 11 si trovavano già in isolamento al momento del tampone. Sono 11 i casi di rientro dall’estero: 3 arrivano dall’Albania, 2 dalla Moldavia, 1 dalla Macedonia, 2 dalla Grecia, 2 dalla Spagna e 1 da Malta. Dei rimanenti 14 casi, 8 sono stati ricondotti al focolaio dei giovani di ritorno da una vacanza sulla Costa romagnola, 3 sono di rientro dalla Sardegna, 1 è un contatto di un caso già noto e due sono stati classificati come sporadici.

In provincia di Piacenza, su 15 nuovi casi di cui 3 sintomatici, 6 si trovavano già in isolamento al momento del tampone. Quattro nuovi casi riguardano ospiti o dipendenti di due Case residenza per anziani, un nuovo positivo è di rientro dalla Sardegna, un caso è riconducibile al focolaio dei giovani in vacanza sempre sulla Riviera romagnola, 4 nuovi positivi si erano sottoposti a tampone o test sierologico volontariamente, due sono stati individuati al momento dell’accesso in Pronto soccorso e tre infine sono di ritorno dall’estero (due dal Marocco e uno da Malta).

A Ravenna, su 12 nuovi casi di cui 8 sintomatici, 5 erano già in isolamento quando è stato effettuato loro il tampone. Quattro positivi sono di rientro dall’Albania, un contagio è un familiare di un caso già noto, uno è stato individuato grazie a un test sierologico individuato autonomamente, sei casi infine sono stati diagnosticati a causa dei sintomi. Di quest’ultimi, due erano di ritorno da vacanze fuori regione.

In provincia di Ferrara tutti gli 11 nuovi casi si trovavano già in isolamento al momento del tampone. Un caso è di rientro dall’estero (Ucraina), 3 nuovi positivi sono giovani di rientro dalla Sardegna, due sono stati diagnosticati a causa dei sintomi mentre un totale di 5 casi sono stati identificati perché contatti di positivi già noti.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.034 (109 in più di quelli registrati ieri). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.949 (+107 rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi. Restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 77 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+2 rispetto a ieri). TERAPIE INTENSIVE – Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 75 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 2). GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.425 (+17 rispetto a ieri): 27 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.398 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. DECESSI – Si registra purtroppo un decesso, in provincia di Ravenna. I CASI SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 5.992 a Bologna e Imola (+32, di cui 13 sintomatici a Bologna)

(+32, di cui 13 sintomatici a Bologna) 5.302 a Reggio Emilia (+25, di cui 17 sintomatici)

(+25, di cui 17 sintomatici) 4.743 a Piacenza (+15, di cui 3 sintomatici)

(+15, di cui 3 sintomatici) 4.283 a Modena (+8, di cui 2 sintomatici)

(+8, di cui 2 sintomatici) 3.879 a Parma (+6, di cui 3 sintomatici)

(+6, di cui 3 sintomatici) 2.376 a Rimini (+5, di cui 4 sintomatici)

(+5, di cui 4 sintomatici) 1.268 a Ravenna (+12, di cui 8 sintomatici)

(+12, di cui 8 sintomatici) 1.169 a Ferrara (+12, di cui 2 sintomatici)

(+12, di cui 2 sintomatici) 1.026 a Forlì (+8, di cui 4 sintomatici)

(+8, di cui 4 sintomatici) 877 a Cesena (+5, di cui 3 sintomatici).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata del 23 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 12 nuove positività. Sei pazienti sono di sesso maschile e 6 di sesso femminile, tutti sono in isolamento domiciliare e 8 hanno sintomi. Quattro nuove positività derivano da rientri dall’Albania; 1 deriva da contact tracing famigliare; 1 deriva da test sierologico autonomamente eseguito dal paziente; 6 sono state diagnosticate a seguito di sintomi (2 di questi pazienti rientravano da località di vacanze in altre regioni italiane).

Si è purtroppo verificato il decesso di una paziente di 75 anni da tempo malata e ricoverata. Si sono infine verificate 3 guarigioni complete.