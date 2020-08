Arpae Emilia Romagna per la giornata di domenica 23 agosto prevede cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con formazione di nubi cumuliformi dal pomeriggio a cui saranno associati, sui settori centro occidentali della regione, rovesci temporaleschi sparsi. Non si escludono fenomeni temporaleschi in serata-nottata anche sul settore orientale e costa.

Temperature: Massime in diminuzione tra 28 gradi della pianura occidentale e 32/33 gradi del settore orientale. Attorno a 30 sulla costa.

Venti: in prevalenza deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera. Rinforzi e raffiche anche nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mare: inizialmente calmo o poco mosso tendente a divenire mosso dal pomeriggio.