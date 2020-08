Un incendio boschivo di vaste dimensioni è scoppiato nel pomeriggio di domenica 23 agosto sulle colline di Casola Valsenio. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco prima da Ravenna e poi anche da Bologna, con mezzi anti-incendio adatti alla zona boschiva e con autobotti. È intervenuto anche l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco, che sono al lavoro da ore per contenere il fronte dell’incendio. La zona boschiva di Casola Valsenio, è in via Chiesuola. Attualmente le squadre stanno ancora operando. Presente sul posto il Direttore delle operazioni di spegnimento che ha coordinato i lanci di estinguente dell’elicottero. Questa notte i Vigili del Fuoco controlleranno le fiamme e cercheranno di contrastare il più possibile l’espandersi del fronte dell’incendio.

