Tamponamento a catena lungo la Ss16, nei pressi di Fosso Ghiaia

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto, poco dopo le 15, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena lungo la Ss16-Adriatica, nei pressi di Fosso Ghiaia.

Secondo le prime informazioni, sono entrati in collisione un autocarro e due autovetture, mentre percorrevano la carreggiata in direzione Ravenna, a poca distanza dalla rotatoria di Fosso Ghiaia.

Per permettere l’intervento del personale del 118, giunto sul posto con due ambulanze, ed affiancato da Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine, il traffico prosegue a senso alternato e ciò ha generato lunghe code, in entrambe le direzioni.