Martedì 25 agosto cielo sulla provincia ravennate sarà sereno o con nuvolosità in attenuazione; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile. In serata, cielo stellato su tutto il territorio.

Temperature minime del mattino comprese tra 17 °C sui rilievi e 20 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 29 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 28 (pianura) e 40 km/h (rilievi).

Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, dalla sera mare poco mosso