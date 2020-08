Maurizio Bucci: ora rimuovo i filodiffusori ma non c’era bisogno “dei 4 dell’Ave Maria”, bastava una telefonata

“Cavoli tutta l’opposizione così impegnata. È vero comprai l’impianto pensando di utilizzarlo con il Comune per diffondere un po’ di musica o altro in centro storico. Poi vi furono molte difficoltà e ho lasciato perdere e me ne ero scordato. Ringrazio i consiglieri Ancisi, Ancarani, Alberghini, Gardin per il documento congiunto e il grande sforzo comune per prepararlo. Ho già provveduto ad inviare comunicazione al comandante della PM con la quale mi impegno alla rimozione delle casse acustiche non più funzionali al progetto iniziale.” Così Maurizio Bucci su Facebook dopo la pubblicazione della notizia da noi riportata, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito alla denuncia di Alvaro Ancisi e degli altri tre capigruppo di opposizione Massimiliano Alberghini, Lega Nord e Forza Italia. I 4 capigruppo hanno deciso di denunciare la presenza di 160 filodiffusori – definiti probabilmente “abusivi”, potenzialmente “pericolosi” e sostanzialmente “deturpanti” – pendenti sulle strade del centro di Ravenna, chiedendone conto in primo luogo all’Amministrazione comunale, che non se ne è più curata dopo l’installazione, in secondo luogo all’imprenditore Maurizio Bucci che ha riscattato quei filodiffusori dopo il fallimento della ditta Valerio Maioli Impianti nel 2012. I 4 chiedono che la situazione sia sanata, che chi deve intervenire (Bucci) lo faccia al più presto e chi ha sbagliato paghi (il Comune? lo stesso Bucci?).

Il tutto è partito da un filodiffusore pericolante e da una segnalazione dei giorni scorsi. La notizia è giunta ad Alvaro Ancisi che ha voluto vederci chiaro e ha messo in piedi un piccolo dossier sulla faccenda, coinvolgendo gli altri capigruppo alleati. L’attacco è al Comune di Ravenna che avrebbe prima acconsentito all’installazione di quei filodiffusori da parte di Valerio Maioli (la centralina era in un vano dello stesso Comune) e poi se ne sarebbe totalmente disinteressato, anche quando questi erano passati di mano – con l’aggiudicazione all’asta a Maurizio Bucci – e ormai in disuso. Ma nel mirino c’è anche Maurizio Bucci, già consigliere comunale all’epoca dell’aggiudicazione di quei filodiffusori e ora imprenditore con la passione della politica, che prima ha fondato la Lista La Pigna e ora ne è Presidente. E che in quanto tale non ha mancato di attaccare spesso proprio quei quattro. Anche oggi Bucci – con la sua consueta verve – non le manda a dire.

“Che quei 4 consiglieri facciano un esposto (in realtà si tratta di una semplice denuncia, ndr) è allucinante. – dichiara l’imprenditore al telefono – Bastava una telefonata. Noi adesso li facciamo contenti e tiriamo giù tutto. Se queste 4 menti non ci dormono la notte, noi le facciamo dormire tranquille. Ravenna ha ben altri problemi. E con quei quattro, anche il Pd può dormire sonni tranquilli.”

Che fa Bucci, la butta in politica?

“Ma è chiaro. Quella cosa l’ha scritta Ancisi, solo lui può fare una cosa così, e gli altri gli sono andati dietro. I 4 dell’Ave Maria. D’altronde è quello che hanno sempre fatto, anche in passato, alle ultime elezioni. È quello che vorrebbero fare anche alle prossime. Facciano pure. Firmare in 4 una cosa del genere? Ma è una roba tutta da ridere.”

Però, di solito quando un cittadino privato fa una cosa fuori norma viene subito sanzionato e il Comune non fa sconti. Secondo i 4 capigruppo quei filodiffusori sono abusivi e vanno rimossi.

“Non credo fossero abusivi. Valerio Maioli Impianti li aveva installati a sue spese, li aveva donati alla città. E il Comune sapeva tutto, la centralina era nei locali del Comune. Non credo perciò che il Comune di Ravenna ospitasse nei suoi locali una centralina abusiva. Un impianto di diffusione sonora per tutto il centro storico: 160 casse di piccole dimensioni che fornivano la musica in tutto il centro storico. Fu un’idea visionaria del grande amico Valerio Maioli. Poi con il fallimento, lui le mise all’asta per 1.600 euro e io pensai di acquistarle visto l’esiguo importo ma la grande utilità. L’idea di diffondere la musica in città piacque molto anche a Cristina Muti. Non ultima c’era l’idea di dare anche informazioni per emergenze alla collettività. Ne parlai a suo tempo con l’assessore Corsini che era favorevole. Dopo anche con Cameliani.”

Ma non è mai riuscito a rimettere in funzione l’impianto.

“Sì, la cosa triste è che non siamo mai riusciti a rimettere l’impianto in funzione, per la difficoltà nei collegamenti e devo dire anche un disinteresse generale, cose che mi fecero desistere dall’idea. Troppo complicato. Serviva una nuova centralina. L’impianto ora è probabilmente obsoleto. Peccato perché con il Settimo Centenario di Dante potevamo organizzare la recita e la diffusione di brani della Divina Commedia in tutta la città. Ma queste sono cose da visionari e a Ravenna non c’è mai visione.”

Ora però quei filodiffusori in disuso vanno rimossi.

“Sì, preso da altre cose mi ero dimenticato dei filodiffusori. In qualche caso avevano già dato dei problemi e siamo intervenuti. Ora ho già predisposto per la rimozione. Quando la ditta che ho incaricato sarà disponibile provvederemo al più presto. Ma ripeto, bastava una telefonata, non c’era bisogno che si muovessero i 4 dell’opposizione.”