Movida selvaggia in spiaggia a Milano Marittima. Danni allo stabilimento Giulianini. Cooperativa bagnini: servono telecamere

Sostegno al bagno Giulianini di Milano Marittima da parte della Cooperativa bagnini di Cervia, che durante il sopralluogo, dopo la denuncia del bagno, ha registrato i diversi danni subìti dallo stabilimento da parte di frequentatori notturni della spiaggia lungo l’estate.

“Gli atti vandalici non sono riconducibili a un episodio criminoso, ma sono comunque da condannare e da contrastare sia per il danno economico e psicologico dell’imprenditore sia perchè atti di inciviltà” commentano dalla Cooperativa bagnini di Cervia.

Da sempre schierata con la legalità la Cooperativa è quindi all’opera per capire come contrastare questi fenomeni che si legano alla movida cosiddetta “selvaggia” in quei tratti di spiaggia facilmente raggiungibili dalle zone del centro più frequentate.

“La progettazione di sistemi deterrenti, come ad esempio l’installazione di telecamere, e la messa in campo di altri tipi di controlli da studiare insieme alle istituzioni, sono le strade da percorrere per contrastare e prevenire questi episodi, con l’obiettivo di preservare la tranquillità oltre che delle spiagge, anche del nuovo lungomare di Milano Marittima, grande opera di riqualificazione del water front e spazio da mantenere sicuro per il turismo sano dedito al passeggio” concludono dalla cooperativa.