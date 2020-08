Ravenna, oggi i funerali per la morte del comandante partigiano Iader Miserocchi

Si tengono a Ravenna oggi martedì 25 agosto – proprio nell’anniversario della strage fascista di Ponte degli Allocchi nel 1944 – i funerali di Iader Miserocchi morto il 23 agosto a 97 anni. Ex-comandante partigiano, impegnato come combattente del secondo battaglione dell’ottava Brigata Garibaldi Romagna, operante nelle colline tosco-romagnole, Miserocchi fu un protagonista della lotta di liberazione in Romagna.

Nel 2019 aveva dato alle stampe il libro autobiografico “Mi chiamo Jader”, in cui aveva raccontato il suo impegno partigiano. L’8ª Brigata Garibaldi Romagna fu fondata a Galeata, sull’appennino forlivese alla fine del 1943. Come spiega l’Istituto storico della Resistenza, “la città di Ravenna è stata decorata nel 1950 con la Medaglia d’Oro al Valor Militare per il contributo offerto dai partigiani locali alla propria liberazione, per le efferate rappresaglie subite dai nazifascisti e per essere stata a lungo teatro di battaglia intorno al suo porto. Ravenna fu liberata il 4 dicembre 1944 e Miserocchi fu tra i primi a entrare nella città libera.